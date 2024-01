Istituto Superiore “Ambrogio Leone- Umberto Nobile” di Nola. “Perche scegliere l’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo? “

L’istituto Superiore “Ambrogio Leone- Umberto Nobile” di Nola e stato autorizzato dal C.R. per la Campania e dall’ U.S. competente ad attivare un nuovo corso di studi per l’anno scolastico 2024/2025, denominato Servizi Culturali e dello Spettacolo. Nella nostra Regione questo stesso indirizzo e posseduto da tre scuole di Napoli una di Pozzuoli e una di Caserta, motivo per cui a noi dovrebbero essere interessati tutti gli studenti delle classi Ill delle scuole secondarie di primo grado dell’ intero bacino della Provincia Napoletana:

Ma perche sceglier Servizi Culturali e dello Spettacolo? II mondo del lavoro apre le sue porte a tutti quei giovani, che non si fossilizzano sui tradizionali canali di studio ma che scelgono le vie della creatività, dell’arte, della fantasia per avere ii futuro “pane” per i propri denti, attraverso le seguenti professioni:

scenotecnico, tecnico del suono, tecnico delle luci, tecnico degli effetti speciali; di organizzatore di festival, rassegne cinematografiche, teatrali, di danza.

Basta questo per dire agli interessati che II La Nostra Scuola” rappresenta II ii presente e ii futuro” di un lavoro certo! Gratificante ed adatto alle attitudini delle nuove generazioni.

II Dirigente Scolastico Vincenzo Serpico