Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Nicoletta Longobardi, ha convocato il Consiglio Comunale di Avella per il giorno giovedì 11 maggio 2023 ore 15:00 in prima convocazione, mentre per il 12 maggio 2023 ore 15:00 in seconda convocazione.

Il Consiglio comunale tratterà tra i vari punti argomenti di politica finanziaria, come i PEF ( piano economico finanziario) idrico e dei rifiuti con regolamentazione delle nuove tariffe. Ecco l’ordine del giorno completo in allegato