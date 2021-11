AVELLA. Ricordati i caduti in guerra

Questa mattina ad Avella il sindaco Vincenzo Biancardi ed una rappresentanza delle istituzioni hanno onorato e ricordato i soldati morti in guerra tra il 1915-1918 .

Si ricorda la “classe di ferro” del 1899 formata da soldati che a soli 17 anni hanno combattuto per difendere la patria: genieri combattenti chiamati alle armi tra il 1915 e il 1918, inviati in zona di guerra prendevano parte ai combattimenti sul fronte Montella-Montegrappa-Schio-Thiene-S.Frico-Marostica-Caporetto . Combattevano fino al 4 novembre 1918 giorno della vittoria che portò a compimento l’Unità d’Italia per il valore ed il sacrificio dei suoi figli migliori, fissando per sempre i sacri confini della patria . Gli venivano conferite diverse onofericenze tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto

