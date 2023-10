Avella: Nocciola Marchio De.Co. Un Passo Avanti per la Filiera. VIDEO

Il 20 ottobre, presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, è stato un giorno di grande importanza per la comunità locale. In quell’occasione, si è tenuto un incontro dedicato al Marchio De.Co. della Nocciola, un simbolo di eccellenza che rappresenta il territorio irpino e, più specificamente, gli areali dei comuni di Avella, Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirigiano e Monteforte Irpino. L’evento non ha riguardato solamente i produttori, ma ha coinvolto anche imprenditori e cittadini, mirando a discutere in dettaglio i vantaggi che derivano dall’ottenere il prestigioso sigillo del marchio di garanzia.

L’incontro è stato un’occasione unica per riunire tutti gli attori coinvolti nella produzione di nocciola di alta qualità in questa regione, mettendo in luce il suo ruolo cruciale nell’economia locale e la sua importanza come emblema del territorio. Il Marchio De.Co., acronimo di “Denominazione Comunale”, è un riconoscimento speciale conferito ai prodotti tipici di una determinata area geografica, in questo caso, l’Irpinia. Questo marchio attesta l’origine e la qualità del prodotto, garantendo agli acquirenti che si tratta di un bene autentico e di eccellenza.

Nel corso dell’incontro, sono state discusse diverse tematiche, tra cui le strategie di promozione da adottare per valorizzare al meglio la nocciola locale e coinvolgere i produttori agricoli. Questa è una mossa cruciale per consolidare il marchio d’area della nocciola, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per l’Irpinia. La nocciola è un prodotto di punta che rappresenta non solo un’eccellente risorsa economica ma anche un’icona del territorio. Questo piccolo frutto a guscio è da sempre una parte integrante della cultura e dell’identità di questa terra, e il Marchio De.Co. mira a preservare e promuovere questa tradizione millenaria

Questa iniziativa non solo sostiene gli agricoltori locali ma contribuisce anche a preservare le tradizioni e l’identità di questa affascinante regione.

(Andrea Salvatore Guerriero)