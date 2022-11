AVELLA.Disabilità, attivato il punto informativo e accolti disabili al Museo Mia con la Pass Family.

Il Presidente del Forum delle Disabilità del Comune di Avella Prof. Vincenzo Serpico e il Sindaco Dott. Vincenzo Biancardi comunicano che da ieri, martedì 15 novembre, è attivo il punto informativo dedicato ai disabili e alle loro famiglie. Lo sportello è ubicato a piano terra del palazzo, le richieste di informazioni saranno accolte da un operatore socio-sanitario specializzato, una psicologa e i giovani del servizio civile, tutti già in forza presso il Comune di Avella. Il servizio è gratuito e l’apertura al pubblico è prevista ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00 e ogni giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00, per la richiesta a distanza è attivo il numero fisso 0818259320 e il numero whattsapp 3338847353. L’amministrazione comunale fa sapere che si tratta di uno sportello che accoglie richieste relative al mondo delle disabilità: dall’inclusione sociale e scolastica alle agevolazioni che lo stato prevede ma anche notizie relative ai progetti dedicati al settore,. Gli operatori dopo aver raccolto le richieste, se non di loro competenza, consulteranno degli esperti che gratuitamente forniranno le risposte adeguate. Inoltre tra i progetti posti in essere dall’amministrazione comunale, tramite l’Ufficio Turistico Siat, con le scuole e le famiglie, è prevista la distribuzione della “Pass Family” che consente a residenti, studenti e famiglie e ai disabili di tutto il comprensorio avellano l’accesso gratuito al Museo MIA, il progetto è stato rinnovato anche quest’anno. La scorsa settimana hanno usufruito della “Pass Family” gli ospiti del RSA Centro Santa Filomena che, accompagnati dalle operatici e dagli addetti all’accoglienza, hanno visitato tutte le sale e presto ritorneranno per fare visita all’Anfiteatro Romano.