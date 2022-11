AVELLINO. Giornata Mondiale del Diabete Il Leo Club Irpinia illumina il centro storico

Il 14 novembre la Torre dell’orologio nel centro storico del Comune di Avellino si colora di blu per sostenere l’iniziativa.

Uno dei monumenti maggiormente rappresentativi per la comunità irpina si illumina per celebrare la Giornata mondiale del diabete. Il 14 novembre la Torre dell’Orologio si veste di blu in occasione dell’iniziativa “Lights on Diabetes”, lanciata dal Multidistretto Leo 108 Ya e prontamente accolta dal Leo Club Irpinia grazie alla sensibilità mostrata dall’Amministrazione comunale.

La ricorrenza, indicata nel giorno della nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, scopritore dell’insulina nel 1921 insieme a Charles Herbert Best, è stata istituita nel 1991, quando un aumento delle diagnosi del diabete rafforzò la volontà di informare e sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica rispetto alla patologia.

Secondo dati diramati dal Ministero della Salute e dalla OMS, nel 2021 sono stati registrati circa 422 milioni di casi nel mondo della malattia, con una prevalenza di diabete mellito, in costante aumento negli ultimi decenni, e diabete di tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi, dovuti in larga parte ad abitudini alimentari insalubri ed eccessive.