Sostituzione della condotta idrica, lunedì 6 maggio partono i lavori di ripristino definitivo in via Ingegno a Sarno. La soddisfazione di Anna Robustelli, consigliera dell’Ente idrico: “Svolta storica per contrastare le perdite idriche sul territorio”

Lunedì 6 maggio partono i lavori di ripristino definitivo di via Ingegno a seguito della sostituzione della condotta idrica e dei relativi allacci. Si tratta di un importante passo verso la riduzione delle perdite idriche e il miglioramento complessivo del sistema idrico locale, progetto finanziario con i fondi del Pnrr.

L’intervento progettuale ha interessato la sostituzione della condotta esistente in Pead con una in ghisa, estendendosi per una lunghezza totale di 1.182 metri dall’incrocio di via Sarno Striano fino all’incrocio di via Sarno Palma. Questo intervento non solo aumenterà l’efficienza del sistema idrico, ma contribuirà anche alla conservazione di una risorsa vitale.

La consigliera dell’Ente Idrico Campano e del Comune di Sarno, la dottoressa Anna Robustelli, nonché Consigliere Comunale di Sarno con Delega ai rapporti con la Gori, ha espresso soddisfazione, sottolineando l’importanza di queste opere realizzate nel Comune di Sarno. “Tra fondi Pnrr per rete idrica e rete fognaria sono stati portati finanziamenti per un valore di oltre 10 milioni di euro. Investimenti senza precedenti che vanno nell’ottica della riduzione delle perdite idriche”, ha dichiarato la Robustelli. “Via Ingegno è un’arteria strategica che da lunedì sarà interessata dai lavori di ripristino definitivo che interesserà l’intera carreggiata e dopodiché si passerà alla segnaletica orizzontale. Gli importanti investimenti sono stati realizzati grazie alla sinergia tra Comune di Sarno, Ente Idrico Campano, Gori e Regione Campania. I tempi di realizzazione sono stati velocissimi nel rispetto del gantt di progetto. Ringrazio, soprattutto, i nostri concittadini per la paziente e preziosa collaborazione del comprendere i disagi vissuti per i numerosi cantieri presenti sul nostro Comune e invito la cittadinanza a continuare a supportare le azioni volte al miglioramento della gestione idrica nel nostro territorio. Il nostro Comune continuerà ad essere impegnato sul fronte della riduzione delle perdite idriche”, ha concluso la Robustelli.