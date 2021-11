Al via il XVIII Corso di aggiornamento e formazione Guardie Zoofile del Wwf Italia

L’ass.ne WWF Silentum in collaborazione con SODALIS CSV SALERNO ed il gruppo Guardie Giurate del Wwf Italia Nucleo Provinciale di Salerno organizza il XVIII Corso di Formazione per aspiranti Guardie Giurate Ambientali Volontarie del Wwwf Italia in Provincia di Salerno , della durata complessiva di 60 ore;

Il corso si articolerà in lezioni teorico/pratiche che si svolgeranno ON-LINE su piattaforma webinar dalle ore 18.00 alle 20.30 tramite piattaforma messa a disposizione da Sodalis CSV Salerno ;

Durante il corso, le cui lezioni saranno tenute da funzionari di enti pubblici, tecnici ed esperti del settore, saranno trattate ed approfondite le seguenti materie:

–Funzioni e poteri delle Guardie Particolari Giurate W.W.F. ;

– Le Sanzioni amministrative , la Legge 689/81;

– La Normativa sul maltrattamento animale L. 189/2004;

– La Normativa ambientale D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. e la gestione dei rifiuti nel settore agricolo – accenni;

– La Normativa per la protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio L. 157/92 – accenni;

– La Normativa sulla tutela delle aree protette (parco nazionale, regionali, riserve, oasi, etc.) L.R. N 33/93;

– La gestione delle aree protette e la fruizione turistica;

– La normativa sulla raccolta dei funghi, tartufi e della flora endemica e rara LR 13/06 – LR 40/94;

– La comunicazione della Notizia di Reato – I rilievi fotografici ;

– Nozioni di primo soccorso veterinario;

– Nozioni di primo soccorso in caso di incidenti.

Al termine del corso gli allievi sosterranno una prima prova di valutazione, coloro i quali supereranno tale prova, saranno avviati al tirocinio pratico della durata minima di 40 ore.

Le aspiranti guardie durante l’attività di praticantato, saranno affiancate dalle guardie che già operano sul territorio e dal personale direttivo del WWF Silentum al fine di apprendere le corrette modalità di svolgimento del servizio e gestione delle strutture gestite dal WWF . Al termine del periodo di praticantato le aspiranti guardie sosterranno un esame finale, per accedere all’esame bisogna aver seguito almeno il 60% del corso .

Il conseguimento dell’attestato e del successivo decreto di Guardia Giurata Ambientale Volontaria Zoofila rilasciato dalla Prefettura di Salerno che consentirà di operare in ambito provinciale, non comporterà alcun tipo di rapporto di collaborazione ne remunerazione ma verrà svolto unicamente a titolo volontario.

Si rammenta altresì che il conseguimento del decreto di Guardia Giurata Ambientale Zoofilo, comporterà l’obbligo di garantire almeno 20 ore di servizio mensile salvo diversa disposizione di servizio, oltre che la partecipazione alle attività associative.

Al corso, potranno partecipare tutte le persone che abbiano conseguito il 18° anno di età e non siano in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia valida e che non abbiano commesso reati di maltrattamento nei confronti degli animali .

Costituirà titolo preferenziale: essere socio del WWF Italia. Possono partecipare i residenti sul territorio regionale.

Per partecipare sarà necessario:

compilare la scheda di iscrizione (da richiedere via mail a silentum@wwf.it );

consegnare una fotocopia di un documento in corso di validità;

consegnare all’atto dell’iscrizione n°02 foto tessera;

essere inscritti al WWF Italia ( adempimento regolarizzabile all’atto dell’iscrizione al corso) .

Le iscrizioni si chiuderanno il 3 dicembre 2021 al fine di consentire l’inizio delle attività il 4° dicembre 2021.

Il corso in oggetto sarà svolto da tecnici ed esperti delle discipline in oggetto, che interverranno negli orari definiti presso la piattaforma webinar .

