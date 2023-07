A SARNO LA TERRAZZA DEL GUSTO DI MARIO SEVERINO

Calda estate, magica estate! Le piacevolissime serate da trascorrere in compagnia hanno il loro magico spazio: l’ampia, rinnovata ed ancor più accogliente terrazza di Officina della Pizza a Sarno. Il piacere di gustare sotto un cielo stellato, e per tutta l’estate, le rinomate pizze del talentuoso maestro pizzaiolo Mario Severino, divenuto ormai personaggio di spicco dell’arte bianca in Campania, e che dimostra, con impegno e forte determinazione, di avere sempre una marcia in più.

“Ogni sera la nostra terrazza si riempie di famiglie, coppie e ancora tanti giovani, così come clienti che vediamo per la prima volta e che presto diventeranno nostri amici – spiega Severino – per noi tutto ciò significa passare tante ore con gioia, oltre che lavorare con l’entusiasmo di sempre. La terrazza è stata rimodernata proprio per offrire ancora più spazio ed il massimo comfort a tutti coloro che sceglieranno l’Officina della Pizza”.

Per la verità, la scelta ci sembra ovvia e quasi obbligata, non fosse altro per il ricco e gustoso menu che Mario Severino propone per l’estate. E tra le pizze stagionali ci affascina senza alcun dubbio la “Costiera” con pesto di fiori di zucca, provola affumicata, all’uscita mayo alla colatura di alici di Cetara, fiori di zucca, zeste di limoni di Sorrento ed olio evo; davvero un inno alla freschezza e al magico litorale campano, ed un’ulteriore conferma sulla bontà e sulla unicità ineguagliabili di ogni sua pizza. Siamo convinti che l’arte di Mario Severino, insieme con la bravura del suo affiatatissimo team, saprà rendere leggere e spensierate anche le più calde sere d’estate.