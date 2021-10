A Paestum fanno tappa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s – Domani martedì 26 ottobre ore 11 Biblioteca Erica – Capaccio Paestum (SA)

Si svolgerà martedì 26 ottobre alle ore 11 presso la Biblioteca Erica di Piazza Santini, Città di Capaccio Paestum (SA), la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è tra le 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.

Alla conferenza stampa interverranno:

– Franco Alfieri, Sindaco della Città di Capaccio Paestum

– Ettore Bellelli, assessore all’Ambiente Capaccio Paestum

– Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza

Coinvolte nell’attività anche le associazioni ambientaliste ed escursionistiche del territorio, oltre ad alcune scuole. In conferenza stampa saranno presenti, infatti, Pasquale Longo presidente circolo “Legambiente Paestum”, Giuseppe Gargano presidente associazione “Geo Trek Paestum” e membro della Commissione Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate, e il Liceo Scientifico Giovanni Battista Piranesi.

