ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 15 Luglio 2026

S. BONAVENTURA

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Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 196/169

A Roma il sole sorge alle 04:49 e tramonta alle 19:43 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:49 e tramonta alle 20:09 (ora solare)

Luna: 5.43 (lev.) 20.48 (tram.)

Aforisma del giorno:

Vero paziente non è colui che vuole sopportare soltanto quel che gli sarà sembrato giusto, e da chi gli sarà piaciuto. Vero paziente, invece, è colui che non guarda da quale persona egli venga messo alla prova: se dal superiore, oppure da un suo pari, o da un inferiore; se da un uomo buono o santo, oppure da un malvagio, o da persona che non merita nulla. (T. da Kempis)