ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 5 Settembre 2022

S. VITTORINO VESCOVO

Settimana n. 36

Giorni dall’inizio dell’anno: 248/117

A Roma il sole sorge alle 05:41 e tramonta alle 18:36 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 18:53 (ora solare)

Luna: 15.36 (lev.)

Proverbio del giorno:

Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.

Aforisma del giorno:

Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. (Gesù)