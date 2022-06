ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 23 Giugno 2022

S. LANFRANCO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 25

Giorni dall’inizio dell’anno: 174/191

A Roma il sole sorge alle 04:36 e tramonta alle 19:48 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 20:16 (ora solare)

Luna: 1.13 (lev.) 14.37 (tram.)

Proverbio del giorno:

Quando imbrocca d’aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno.

Aforisma del giorno:

Non è importante il modo in cui in uomo muore, ma quello in cui vive: l’atto di morire non è importante, dura così poco. (Samuel Johnson)

adsense – Responsive – Post Articolo