Ne danno il triste annuncio la moglie Saveria Giuseppe Acierno, i figli Carmine e Pasquale, le nuore Sara Ungaro e Jessica Bernardi, i nipotini Pietro e Sofia, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani 21 maggio alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via G. Matteotti, 19 per la Chiesa di Santo Stefano in Baiano. Dopo il rito religioso la salma sarà tumulata nel cimitero di Avella.