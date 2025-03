NON E’ PIU’. Baiano, Lutto Domenico Peluso, “Baccher”

Baiano piange la scomparsa di Domenico Peluso, noto affettuosamente come “O’ Baccher”, che si è spento all’età di 94 anni. Uomo conosciuto e rispettato in paese, Domenico lascia un grande vuoto nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Lucia Canonico, dai figli Fortunato, Giuseppe e Maria, dalle nuore Angela e Antonietta, dal fratello Vincenzo, dalla sorella Serafina, dai cognati, dalle cognate, dai nipoti e da tutti i parenti.

I funerali si terranno martedì 18 marzo 2025 alle ore 10:30. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’Estinto in Via Paganini, 16, per poi proseguire verso la Chiesa di Santo Stefano in Baiano, dove sarà celebrato il rito religioso. Dopo la cerimonia, la famiglia riceverà l’ultimo saluto in chiesa.

In segno di rispetto e in conformità con la volontà dei familiari, si dispensa dai fiori.

Baiano si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore, ricordando Domenico con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato nella comunità.