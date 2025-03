L’intrattenimento digitale si fa strada con successo anche nel 2025

Negli ultimi anni le piattaforme di streaming hanno strappato telespettatori al piccolo schermo e li hanno portati direttamente in rete. I contenuti offerti sono tanto diversificati quanto lo sono le abitudini degli utenti che ogni giorno preferiscono l’intrattenimento online.

Già nel 2024 Amazon Prime Video, Netflix e Disney hanno incrementato la percentuale di iscritti e diversificato il palinsesto per adattarsi meglio ai desideri dei fruitori. Sport, cinema, animazione, reality e serie tv sono visionati soprattutto on-demand.

Il divertimento in rete, però, ha visto nascere anche nuove tendenze, in primis una maggiore attenzione verso l’ascolto. Che si tratti di brani musicali o storie poco importa, sta di fatto che anche Spotify batte un record di abbonati e conquista soprattutto i giovani ed il loro desiderio di condividere playlist e podcast.

Hobby e socializzazione si ritagliano un posto d’onore nel divertimento in rete anche attraverso altri canali. Pensiamo a piattaforme come Twitch, che trasmettono in tempo reale sfide videoludiche e veri e propri tornei seguiti in tutto il mondo. Proprio con gli e-Sport, le piattaforme di streaming live stanno vivendo un periodo di grande fermento.

La tendenza sembra destinata a proseguire nel 2025 anche per merito del perfezionamento delle nuove tecnologie. Con il cloud gaming, ad esempio, proprio mediante lo streaming i giochi sono fruibili senza l’ausilio di hardware o l’installazione di software specifici.

A trainare la crescita dell’intrattenimento in rete, non dimentichiamolo, ci sono sempre soprattutto i giochi online. Le ultime stime ci dicono che i casino online hanno registrato lo scorso febbraio un aumento della spesa dell’11,5% rispetto allo stesso mese del 2024. È il segno che anche questo settore può ormai contare su una certa solidità. Offrono di fatto un’esperienza di intrattenimento completa, che spazia dai classici giochi da tavolo alle slot machine di ultima generazione, il tutto comodamente da casa; una scelta popolare per chi cerca un momento di svago e divertimento

Del resto tutto ciò si unisce anche all’acquisizione degli italiani di maggiori competenze tecnologiche, che consentono loro di affidarsi alla rete con una migliore cognizione rispetto al passato. D’altra parte anche qui gli operatori del settore ludico investono in sicurezza e tecnologie avanzate per assicurare esperienze di divertimento affini o qualitativamente più alte rispetto a quelle della dimensione fisica.

La consapevolezza che si fa sempre più spazio anche in Italia è che la rete sia una risorsa validissima non solo per il lavoro, la formazione e la socializzazione, ma anche per vivere momenti di spensieratezza da soli o in compagnia.