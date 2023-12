Ne danno il triste annuncio i figli Saverio, Lina e Michele, il genero Vincenzo Maggio, le nuore Luisa Boccieri e Tina Sabatino, il fratello Ciro, la sorella Rita, i cognati, le cognate i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo il 3 dicembre 2023 alle ore 15 partendo dalla casa dell’Estinta in via A. Moro, 1 per la Parrocchia di Santo Stefano in Baiano. Dopo il rito religioso la famiglia saluterà in chiesa.