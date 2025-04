NON È PIÙ. Avella, lutto Antonio Pecchia

Avella, 26 aprile 2025 – La comunità di Avella si stringe attorno alla famiglia Pecchia per la scomparsa del caro Antonio Pecchia, vedovo di Mattia Arbucci, che si è addormentato serenamente nella pace di Cristo all’età di 89 anni.

A darne il triste annuncio i figli Pasquale e Teresa, il genero Salvatore Canonico, la nuora Filomena Napolitano, i nipoti Mattea, Mattia, Antonio e Nicola, il fratello Francesco, la sorella Filomena, oltre ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, 27 aprile 2025, alle ore 9:00, partendo dalla casa dell’Estinto in via dei Mulini, 10, per la Chiesa di San Pietro in Avella. Dopo la celebrazione del rito religioso, la famiglia saluterà i presenti direttamente in chiesa.

La famiglia dispensa dai fiori ed estende il ringraziamento a quanti parteciperanno al lutto.