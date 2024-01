NOLA. Il consiglio d’Istituto I.S.I.S. Leone – Nobile e il diritto allo studio violato.

Riceviamo e pubblichiamo. “Figli di un dio minore. Ecco come sono considerati i nostri alunni. Vergogna!!!! per essere stati presi in giro da chi doveva tutelarci. Il diritto allo studio e’ stato violato!!! Complici di un illecito comportamento atto a sottrarre gli strumenti fondamentali per la didattica ad alunni considerati sacrificabili! Il plesso di viale Garibaldi deve tornare, così come da assegnazione decreto del 27/06/2023 della Città Metropolitana di Napoli, al Leone Nobile per tutelare e garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti. Il consiglio d’istituto I.S.I.S. Leone-Nobile”.