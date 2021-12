Nola Calcio. Buon punto del Nola 1925 in trasferta contro il Fasano.

I ragazzi di mister De Stefano guadagnano un altro fondamentale punto per la salvezza nel difficile girone H di Serie D e meritatamente pareggiano in casa di una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo. Mister Antonio De Stefano cambia modulo e passa al 352 affidandosi subito ai due nuovi acquisti D’Ascia e Camara, sacrificando Padulano, Caliendo e Corbisiero.

I bianconeri iniziano con buon piglio la gara ma dopo i primi minuti è il Fasano a prendere il pallino del gioco. La prima azione pericolosa è proprio dei pugliesi al 6’: cross dalla destra e inzuccata di Sosa, Torino è bravo e si distende neutralizzando la conclusione. Al 18’ ancora Fasano pericoloso con Corvino che però si trova defilato col piede sbagliato e il suo tiro finisce sulla rete superiore della porta. La pressione del Fasano porta i suoi frutti al 31’: cross preciso dalla destra di Del Col e colpo di testa vincente di Losavio. Il Nola risponde al 37’ con un altro calcio piazzato, tra tutti spunta D’Orsi che però non trova di pochissimo la porta. Il Fasano chiude la prima frazione di gara ancora con un’azione pericolosa: al 39’ cross teso in area che non trova ostacoli, Torino è attento ed è costretto a smanacciare per scacciare la palla dalla porta.

Nella seconda frazione di gara il Nola entra con un atteggiamento diverso ed aumenta il suo ritmo di gioco. La prima occasione però è del Fasano al 59’: Corvino serve Sosa che restituisce palla di tacco, il numero 10 si ritrova in area piccola e tira di potenza, la sua conclusione però va sulla rete esterna creando solo l’illusione del gol. Il gol del pari del Nola al 63’ sugli sviluppi di un calcio di punizione in conseguenza di una sgroppata di Togora: sulla respinta il più lesto è D’Orsi che segna il gol del pari. Al 75’ il Fasano colpisce un palo con un tiro dalla distanza di Mucedero ma 2’ più tardi si ritrova sotto di un uomo per il doppio giallo a Forbes, entrato proprio nel secondo tempo. Il Nola aumenta i giri e in contropiede si rende pericoloso per due volte con D’Angelo. Il Fasano, a dimostrazione del suo stato di forma, continua ad attaccare e si rende pericoloso al 90’ con Battista, il suo tiro però fa la barba al palo e va fuori. Dopo 5’ minuti di recupero in cui le due squadre cercano di trovare la via della vittoria, il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. Per il Nola tra meno di 4 giorni un nuovo scontro salvezza a Casarano ed una nuova lunga trasferta.

IL TABELLINO

Reti: Losavio 31’ (FA), D’Orsi 63’ (NO).

US Città di Fasano: Suma, Del Col, Bianco, Capomaggio, Callegari, Gorzelewski, Calabria (65’ Mucedero), Sosa (65’ Gomes Forbes), Bernardini (65’ Battista), Losavio (73’ D’Addabbo), Corvino (77’ Calemme). A disposizione: Ceka, Taddeo, Richella, Prado Fusero. Allenatore: Ciro Danucci.

Nola 1925: Torino, Togora, Sicignano, D’Orsi, D’Ascia (87’ Corbisiero), Donnarumma, Acampora (94’ Caliendo), Ruggiero, Camara (71’ Staiano), Figliolia, D’Angelo. A disposizione: Morra, Angeletti, Mocerino, De Siena, Napolitano, Padulano.

Arbitro: Boiani di Pesaro (assistenti Carchesio di Lanciano e Bosco di Lanciano).

Note: ammoniti Acampora, D’Orsi e Figliolia per il Nola, ammoniti Gorzelewski, Callegari e Mucedero per il Fasano, espulso Gomes Forbes del Fasano per doppio giallo al 77’.

