Casamarciano, Forum dei Giovani: nominato il nuovo presidente e direttivo

È Santolo Cocozza il nuovo presidente del Forum dei giovani di Casamarciano.

Cocozza è stato nominato ieri sera nel corso della prima assemblea convocata a seguito delle votazioni dello scorso 22 settembre.

Nominato vice presidente Roberta Meo mentre Annalisa Scala sarà il segretario.

Entrano, inoltre, nell’esecutivo, su proposta – approvata – del coordinatore, Angelo Spanó, Maria Sangermano, Vincenza Coppola e Fabiana De Rosa.

“Un organismo brillante e di evidenti professionisti che sicuramente darà un contributo incisivo e fattivo alle azioni sul territorio in favore dei giovani – dichiara l’assessore Pietro Tortora – i miei migliori auguri di buon lavoro alla neo assemblea, consapevole che saprà farsi portavoce delle esigenze dei giovani di Casamarciano. Un iter che l’amministrazione De Stefano ha seguito passo dopo passo e che ieri si è concluso come era in programma già da una settimana”.

