SAMURAI JAY “Alba” feat. Don Pero – il nuovo singolo disponibile da venerdì 14 giugno

“ALBA” è il nuovo singolo di Samurai Jay in collaborazione con Don Pero, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 14 giugno per Island Records/Universal Music Italia.

“ALBA” nasce tra Napoli e Milano, è un brano intuitivo che ha preso vita in maniera molto spontanea. Il singolo racconta una storia d’amore fatta di contrasti, tra il desiderarsi e l’allontanarsi con la consapevolezza di ciò che i due protagonisti potrebbero essere se solo riuscissero a stare insieme.

All’interno del brano la collaborazione con l’artista siciliano di sangue dominicano Don Pero, diventato in pochi anni uno dei volti di seconda generazione più amati della scena rap nazionale.

“ALBA” prosegue la nuova direzione artistica e musicale di Samurai Jay iniziata con “Colpa Mia (Gelosa)” e “Fammi Capire”, un percorso che spazia tra generi differenti unendo mondi e stili dalla forte impronta internazionale.

BIO SAMURAY JAY

Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, è un artista napoletano classe 1998. Ha iniziato a farsi notare in modo rilevante con “Promessa III”, brano incluso nel suo primo Ep uscito nel 2018. Contraddistinto da uno stile inimitabile caratterizzato da un sound fresco ed innovativo, Samurai Jay, grazie ad un background musicale ampio e trasversale, è in grado di muoversi in diversi range spaziando agilmente tra molteplici generi e stili musicali. Autore, producer e hitmaker di grande talento, le sue indiscutibili potenzialità liriche e capacità autoriali lo portano ad essere riconosciuto come una tra le più autorevoli giovani penne della scena attuale. Dopo una serie di date live in tutta la Penisola è nel 2019 che giunge alla consacrazione musicale grazie all’ uscita di singoli di grande successo, molti dei quali in collaborazione con alcuni dei principali protagonisti della scena rap. Da “A casa mia – remix” featuring Livio Cori, brano che lo porta ad esibirsi in mondovisione allo Stadio San Paolo di Napoli in occasione delle Universiadi, a “Male” featuring Boro Boro fino a “Sorry Mama”. Il singolo “Gang”, prodotto insieme al conterraneo Geolier, consolida le aspettative nei suoi confronti portandolo a far parte del prestigioso roster di Thaurus Music. Il singolo, già certificato disco d’oro dalla Fimi, raggiunge milioni di stream e visualizzazioni rimanendo per ben oltre due mesi nella classifica Top 50 Italia di Spotify. Tra le sue più recenti collaborazioni si annoverano i feat con Elettra Lamborghini e Mambolosco nel remix di “Te Quemas”, con Lele Blade, Geolier e Dat Boi Dee nel brano “Vamos Pa La Banca” e con la rapper torinese Beba in “Cringe”. Il 23 ottobre 2020 esce “Lacrime”, il suo primo album ufficiale, seguito dal brano Bye Bye diventato virale. A maggio dell’anno successivo esce “Nessuno” seguito dal singolo “Non Mi Va”, i due brani anticipano l’Ep “Respira”, pubblicato il 1 luglio. A febbraio 2023 Samurai Jay pubblica “Colpa Mia (Gelosa)”, seguito dal brano “Fammi Capire”. A ottobre esce”Ci Pensi Mai?”, il nuovo singolo per Island Records / Universal Music Italia seguito dal remix di “Pop Corn e Patatine” insieme a Pepe.