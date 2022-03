Coronavirus: dopo 5 settimane si inverte la curva dei contagi. Ancora giù ricoveri e decessi

Dopo 5 settimane di calo si inverte la curva dei contagi COVID: +1,5% in 7 giorni. A fronte di questo cambio di marcia calano i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%); giù anche i decessi (-19,3%). Nell’ultima settimana sono state somministrate quasi 11.600 (11.595) dosi di vaccino Novavax, di cui il 59,2% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa. Ma sul fronte dei nuovi vaccinati non si registra “nessun boom”.

Nella settimana dal 2 all’8 marzo si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: sono stati 29.474 rispetto ai 39.036 della settimana precedente, ovvero -24,5%.

La circolazione del virus è ancora molto elevata: indipendentemente dalla scadenza dello stato di emergenza indispensabile non abbandonare l’utilizzo delle mascherine al chiuso.

