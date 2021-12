Paura al safari, un branco di elefanti attaccano i veicoli pieni di turisti: il video.

Le registrazioni video di diversi passeggeri stanno circolando sui social media. Domenica 28 novembre alcuni elefanti hanno attaccato i veicoli della società per safari Eco Training, con a bordo numerosi turisti durante un safari nella Selati Game Reserve, ai margini del parco nazionale Kruger, nel nord-est del Sudafrica. Come si vede nel video, un animale di sei tonnellate ha speronato il veicolo e usato le sue zanne per spingerlo fuori strada mentre i passeggeri, spaventati, fuggono per mettersi in salvo. La causa sarebbe da attribuire alla stagione degli amori durante la quale gli elefanti maschi producono alti livelli di testosterone e, di conseguenza, risultano molto più aggressivi. Gli attivisti per i diritti degli animali criticano l’organizzatore per aver disturbato la mandria con i fuoristrada durante la stagione degli amori. Di seguito le immagini drammatiche dell’attacco:

