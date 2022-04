ACERRA: Azione va a Congresso e si prepara per le elezioni comunali.

Venerdì 22 aprile si celebrerà il primo congresso cittadino di Azione ad Acerra. Sono moltissime le adesioni di peso al partito di Carlo Calenda in città. Ad Acerra, infatti, Azione si presenta con un parterre di amministratori e di esponenti della società civile di tutto rispetto: dalla giovane consigliera comunale Rossella Bruno, già indicata a Roma come dirigente nazionale, al consigliere Domenico Zito; dall’ex assessore Antonio Marzullo (che di Azione, ad Acerra, sarà il Presidente), passando per la prima non eletta in Consiglio Regionale Rosanna Zito e fino all’avvocato Domenico Buonincontro, che con ogni probabilità sarà eletto all’unanimità Segretario dall’Assemblea degli iscritti.

Un appuntamento cruciale, in una delle città più simboliche della Campania per il leader capitolino.

Acerra, come noto, andrà alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale nel giugno prossimo. Significativo, dunque, il fatto che Azione si stia dotando di un assetto dirigenziale così competitivo, dal momento che il Partito di Calenda sembrerebbe del tutto intenzionato a correre con una propria lista nella contesa elettorale.

Notevole, del resto, l’interlocuzione che in queste settimane i dirigenti di Azione hanno mantenuto con le altre forze politiche cittadine, in particolare con quelle civiche e moderate, con l’obiettivo esplicito di costruire una coalizione vincente per l’elezione del nuovo Sindaco.

È molto probabile, dunque, che immediatamente dopo l’appuntamento congressuale di Azione, già a partire dalla prossima settimana, possa cominciare a definirsi il quadro delle coalizioni in campo nella partita per l’amministrazione acerrana.

