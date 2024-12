NAPOLI. Al Gambrinus presentazione ufficiale calendario Pulcinella 2025

Si svolgerà il 18 dicembre 2024 alle ore 18:00 presso lo storico Bar Gambrinus di Napoli la presentazione ufficiale del Calendario Pulcinella 2025. L’evento è organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con il Caffè Gambrinus, vedrà protagonista Angelo Iannelli, noto artista e interprete del personaggio simbolo della cultura partenopea: Pulcinella. Interverranno: Massimiliano Rosati imprenditore Gran Caffè Gambrinus, Domenico Scafoglio Antropologo studioso della Maschera di Pulcinella, Angelo Iannelli Attore (Pulcinella) ideatore del progetto, Mimmo Falco Vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Campania , Mario Maglione Cantante , Nino Daniele Scrittore già assessore cultura e Turismo Comune di Napoli , Cosimo Alberti Attore Rai Fiction Un Posto al Sole, modera Edda Cioffi Conduttrice tv e Psicologa e tanti altri ospiti a sorpresa delle istituzioni dello spettacolo , della cultura e importanti mass media. Un’occasione imperdibile per celebrare l’arte, la tradizione e lo spirito autentico di Napoli, attraverso le immagini che comporranno il calendario 2025 dedicato a Pulcinella. Conosciuto come “l’Ambasciatore del Sorriso”, Angelo Iannelli porta avanti con dedizione la cultura napoletana e il personaggio di Pulcinella in tutto il mondo dandogli un volto sociale , sempre in difesa dei più deboli e dei meno fortunati . Questo calendario rappresenta un omaggio alla città, alla sua storia e ai suoi valori e vuole avvicinare la maschera più importante al mondo alla nomina di Patrimonio Unesco come bene immateriale, occasione anche per augurarsi il Buon Natale.

Comunicato stampa Ass. Vesuvius – A.P.S