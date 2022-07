DonatoriNati Polizia di Stato, tappa a Napoli

Presente e futuro, legalità e solidarietà: tappa a Napoli per DonatoriNati.

L’ Associazione della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue in collaborazione con don Antonio Loffredo, il parroco che sta facendo una rivoluzione nel suo quartiere, quello del Rione Sanità, con le armi della cultura, dell’arte , dello sport e coinvolge sempre più giovani su temi di straordinaria importanza .

Con la nascita della Sezione Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato nel Mendicicomio dei Cristallini, sono sempre più i giovani impegnati in prima linea e che si rivelano grandi risorse per la società

“ Impegno e proficue collaborazioni. I giovani sono la nostra speranza affinché la donazione di sangue sia un atto innato e presente nella nostra quotidianità : c’è bisogno di sangue sempre . In estate ancora di più e ognuno può e deve fare la sua parte. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più cittadini e giovani su tutto il territorio nazionale, in linea con l ‘Esserci Sempre della Polizia di Stato perché Chi dona il sangue ,dona la vita “- afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari.

L’ appuntamento è per venerdi 8 luglio dalle ore 08.00 alle ore 12.00

In piazza Sanità 33( Spazio antistante la Basilica di S. Maria della Sanità). Ad accogliere i donatori personale medico a bordo di un’autoemoteca dell’Avis .

