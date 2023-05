PIETRADEFUSI (AV). Il Comune da il patrocinio morale al MID

Il comune di Pietradefusi di propria iniziativa ha inteso concedere il Patrocinio morale al MID – Movimento Italiano Disabili, per l’alto profilo morale dell’azione posta in essere dal movimento stesso, e a sostegno della loro azione a tutela ed alla diffusione della cultura inclusiva per le persone con diversa abilità.

Inoltre nei prossimi Consigli Comunali è intenzione di questa amministrazione di istituire la figura del Garante Comunale dei Diritti della Disabilità,

di adottare un piano comunale di abbattimento delle barriere architettoniche,

di adottare nel regolamento comunale la Convenzione ONU per i diritti delle persone con Disabilità e di Istituire una consulta delle associazioni per i problemi delle persone diversamente abili.

Questo è un pezzo del cammino di questa amministrazione verso una maggiore inclusività, così come già fatto anche verso la comunità LGBT, con la concessione del patrocinio all’associazione Apple Pie.

Inoltre nei prossimi mesi verranno anche posizionate, all’interno di un parco giochi, giostrine adatte a più piccoli “Speciali”.