MERCOGLIANO. Festa degli alberi,all’ IC. Mercogliano momenti di riflessione sul tema dell’ecologia.FOTO

Grande festa e momenti di riflessione all’ Ic Mercogliano sul delicato tema dell’ ecologia e gli equilibri precari che purtroppo stiamo vivendo. Gli alberi come compagni di vita,nel segno del rispetto e della considerazione verso ” creature” che,come già’ gli Antichi popoli avevano inteso,offrono possibilita’ di vita e sopravvivenza agli esseri viventi. La DS prof.Alessandra Tarantino,sempre sensibile a tali problematiche,ha accolto gli ospiti e gli alunni delle classi prime in auditorium, laddove il maresciallo dei Carabinieri Forestali,Nicola De Piano,comandante stazione di Summonte ,ha ripercorso le tappe storiche della Festa degli alberi, sottolineandone l’ alto valore civico. Madre Ildegarde Capone Superiora generale Suore Benedettine e Scuola Primaria Maria SS.di Montevergine ,entusiasta dell’ iniziativa ha sottolineato il forte richiamo alla Madre Terra e al profondo significato della consapevolezza che ognuno deve acquisire del ruolo che gli alberi hanno per la salvaguardia della Vita. I ragazzi di tutte le sezioni hanno poi esposto e commentato i lavori svolti e la cerimonia e’ proseguita con la distribuzione di attestati di merito ai ragazzi partecipanti ,al maresciallo De Piano per i percorsi di legalita’ predisposti in favore degli alunni e al colonnello Fernando Sileo che ha consentito tale pregevole iniziativa. Nel giardino della scuola e’ stato piantumato un giovane esemplare di acero . La cerimonia e’ poi proseguita presso la scuola primaria Maria SS.di Montevergine, laddove tutte le classi guidate dalla coordinatrice didattica suor Antonietta Sullo e la scuola dell’ Infanzia delle suore Salesiane.hanno accolto il maresciallo De Piano e l’ appuntato D’ Ambrosio nel giardino della scuola e qui sono stati piantumati due esemplari d’ acero ,ognuno per ogni ordine di scuola,tra canti e saluti. L’ incontro si e’ concluso con una lezione scientifico- ambientale per le classi quinte e quarte . Nel ringraziare tutti i partecipanti,si coglie l’ occasione per ringraziare la dsga dott.Diva Napolitano per la disponibilita’ ,i docenti che hanno guidato gli alunni e gli assistenti tecnici sig.Patrizia Spagnuolo e dott.Antonio Fasolino per il prezioso supporto alla riuscita della manifestazione.