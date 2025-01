Il team di “Shout adv” torna a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Terre d’Irpinia prosegue spedito il percorso verso Casa Sanremo, dove ancora una volta sarà protagonista per promuovere le eccellenze territoriali nel corso della edizione 2025 del Festival della canzone italiana di scena all’Ariston dall’11 al 15 Febbraio.

Tra le realtà locali che sosterranno il progetto, per il secondo anno consecutivo ci sarà “Shout adv”, agenzia di performance marketing che unisce talento, passione e professionalità.

Un pool di professionisti, guidato dal CEO Angelo Fasulo, composto da esperti, creativi, advertiser e commerciali che lavorano con determinazione e dedizione con l’obiettivo di incrementare i fatturati dei partner. Fa parte della Fasulo Holding, un gruppo che comprende sette società rappresentando un esempio di eccellenza e innovazione nel panorama imprenditoriale.

Il team è impegnato ogni giorno nel trovare soluzioni all’avanguardia, capaci di anticipare tendenze e rispondere alle sfide di mercato.

Ogni progetto è pensato con cura e realizzato con la massima attenzione ai dettagli, affinché i partner selezionati, dopo un’attenta due diligence e compliance aziendale, ottengano risultati concreti e misurabili.

Dalle parole del Founder dell’azienda traspare innovazione, sensibilità, avanguardia e lungimiranza: “La nostra mission è sempre stata quella di influenzare il territorio irpino attraverso un approccio deciso e proattivo nell’ambito del marketing, della digitalizzazione e della pubblicità.

Abbiamo l’onore e l’onere di partecipare per il secondo anno consecutivo in partnership con Terre d’Irpinia: un’azienda perfettamente allineata con la nostra visione- rilancia Fasulo- Per noi di Shout adv, promuovere il territorio non significa soltanto pubblicizzare le tradizioni, le bellezze paesaggistiche e l’enogastronomia irpina, ma implica soprattutto valorizzare e divulgare la professionalità, l’impegno e l’entusiasmo delle nostre piccole e medie imprese.

Sostenere Terre d’Irpinia a Casa Sanremo significa anche tramandare il successo di ciascun imprenditore e di ogni singolo irpino, all’interno di una manifestazione che celebra la canzone italiana. Il nostro modus operandi: si basa su professionalità, dedizione e un pizzico di marketing tonico”.