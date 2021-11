Forino (Av). La Città dei Sette Colli rende onore alla memoria dei Caduti in Guerra

È da poco passata la Ricorrenza della Festa dei Caduti in Guerra, ora Festa Delle Forze Armate, e Forino come tutti i Comuni italiani, ha visto la deposizione della Corona di Alloro al Monumento di Piazza Kennedy memoria silente di 150 Militi di tutte le Guerre che hanno combattuto per il trionfo della libertà e della democrazia. Un primo gesto encomiabile da parte dell’ Amministrazione Comunale in questo sentito anniversario, è stato la concessione della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto nei 100 anni dell’ arrivo dei suoi resti mortali sotto l’ Altare della Patria. Una ricorrenza molto sentita quella di oggi che ha visto la partecipazione di tutte le autorità Militari, Civili, Religiose e Scolastica ed il Primo Cittadino di Forino Dottor Antonio Olivieri che dopo la benedizione della Corona di Alloro nella Chiesa di San Biagio ad opera del Reverendo Padre Pierluigi Mirra, si è recato con tutti i presenti ad omaggiare i Caduti di Forino. Presenti anche al alcune classi dell’ I. C. Picella in una giornata che seppur uggiosa non ha fermato il sacro e sentito proposito di autorità, studenti e cittadini. Daniele Biondi

