VISCIANO. Serata di premiazione del primo concorso letterario: “storie di lotte quotidiane per l’emancipazione femminile”

Grande successo e partecipazione per la serata di premiazione del primo concorso letterario “storie di lotte quotidiane per l’emancipazione femminile” organizzato e finanziato dall’associazione culturale Ipazia di Visciano. Un momento di grande rilevanza culturale per la cittadella della carità, che ha visto partecipare scrittori e scrittrici provenienti da tutta la regione Campania e, tra gli ospiti della serata, Lorenzo Marone vincitore del prestigioso premio Elsa Morante, Anna D’Auria che concorre al premio strega poesia 2023 ed il vicepresidente dell’ordine degli avvocati di Nola Avv. Arcangelo Urraro. “Siamo entusiasti ed orgogliosi di questa grande partecipazione ed affetto.” Dichiara il presidente dell’Associazione Ipazia Avv. Antonio Soviero: “Per un’associazione nata meno di 4 mesi fa, come la nostra, è una vittoria enorme, segno che la Cultura è viva in Campania. Sono stati tanti i gesti che ci hanno lasciati senza parole: dalla vincitrice del nostro concorso, Nunzia Caricchio, che ha preso il primo aereo dalla Sicilia a Napoli per essere presente alla nostra serata a Visciano, fino ad arrivare alle tante autrici che, in modo generoso ed inaspettato, ci hanno donato le loro opere letterarie. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti, i membri dell’associazione Ipazia e gli amici dell’amministrazione comunale presenti. Questo è solo l’inizio. Ad maiora”