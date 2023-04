SANT’Oggi. Venerdì 28 aprile la chiesa celebra san Luigi Maria Grignion de Montfort, santa Gianna Beretta Molla e san Pietro Chanel

28 aprile: san Pietro Chanel, (Pierre-Louis-Marie Chanel), nacque a Cuet (Francia) il 12 luglio 1803, da una famiglia di umili origini. Passò la sua infanzia fra gli studi, ai quali dedicava il tempo dell’inverno, e il pascolo del gregge nei mesi estivi. Dopo aver aiutato nel lavoro la sua famiglia, entrò in seminario e fu un allievo esemplare. Il 19 luglio 1819 entra nel seminario minore, dove si distinse sia come alunno che come fervente membro della Associazione della Vergine Maria. Nel 1824 Pietro inizia lo studio della Teologia nel seminario di Belley. Fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1827. Subito fu nominato vice parroco di Ambérieu en Bugey. Una delle sue prime iniziative fu quella di introdurre la celebrazione del mese di maggio in onore della Madonna. Il 1 settembre 1827 fu nominato parroco di Crozet, un piccolo paese dove cominciò la sua esperienza missionaria affrontando le difficoltà di un ambiente calvinista, che non favoriva troppo l’opera del parroco. Fin dall’inizio si conquistò l’affetto dei suoi parrocchiani. Ma il suo pensiero era sempre rivolto alle Missioni. Nel suo animo sentiva che doveva spendere la sua vita per coloro che ancora non conoscevano Cristo e il suo Vangelo. In questo tempo conobbe il padre Jean Claude Colin, fondatore della Congregazione della Società di Maria (maristi), e la sua opera in favore delle missioni presso le parrocchie di Francia. Entrò, nel 1831, così a far parte della società dei “maristi”, da poco fondata e, per sua richiesta, fu mandato in una missione della Polinesia, territorio che il papa desiderava affidare a questa famiglia religiosa. Dopo aver preso i tre voti religiosi per mano del fondatore dei maristi, Pietro si imbarcò, nel 1837, per la sua lontana missione e fu mandato sull’isola di Futuna (Isole Fiji), dove trovò un terreno ostile al cristianesimo, perché contrastava con i millenari costumi di quella comunità. La sua attività per ora si limita a percorrere l’isola recitando il Rosario, visitando le famiglie e conoscendo la gente. La comunicazione è un pò difficoltosa, non conoscendo la lingua. Ma Pietro non si perde di animo. L’unico desiderio che ha, è quello di arrivare a tutti, portando, come può, il Vangelo di Cristo. Nella missione, dopo un periodo di accoglienza e di favore, si presentarono periodi molto brutti. Niuliki, re dell’isola, inizialmente ebbe un atteggiamento amichevole verso il missionario, ma quando vide che i suoi sudditi venivano allontanati dai loro idoli verso la religione dell’uomo bianco, emise un editto contro di lui per scongiurare le conversioni al Cristianesimo. Ma la goccia che fece traboccare il vaso e scatenò l’ira del re, fu la conversione alla fede cristiana di suo figlio maggiore, Meitala. Dette l’ordine di uccidere i missionari. Musumusu, genero del re, ideò una congiura insieme a vari capitribù contro i cristiani, che fu portata a termine con grande crudeltà. Un giorno Musumusu con i suoi si presentò da Pietro, che si trovava in casa a causa della febbre e di una piaga al piede, armati di lance e mazze. Uno del gruppo si fece avanti e chiese un medicinale a Pietro, che mentre va a cercarlo, lo aggredisce con violenza; un altro del gruppo lo colpisce con la sua mazza e gli spezza il braccio che aveva alzato per difendersi. Un secondo colpo lo ferisce alla tempia sinistra e sanguina abbondantemente. Con una lancia a punta di ferro lo feriscono in petto. Il missionario fa un passo indietro e cade. Musumusu è furioso, trova un’ascia nascosta sotto il letto, la afferra e si butta sul ferito. Con un colpo feroce gli conficca l’ascia nel cranio. Pietro cade esanime e muore. Ha dato la sua vita per la diffusione del Vangelo. Morì il 28 aprile 1841; patrono dell’Oceania.