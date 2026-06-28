Visciano piange il Maresciallo della Polizia Locale Amato Falco: era ormai prossimo alla pensione. Domani i funerali

Profondo cordoglio a Visciano per la scomparsa del Maresciallo della Polizia Locale Amato Falco, storico appartenente al Corpo e volto conosciuto e stimato dall’intera comunità, venuto a mancare proprio quando era ormai prossimo al meritato traguardo della pensione.

Per tanti anni Amato Falco ha svolto il proprio servizio con dedizione, professionalità e un altissimo senso del dovere, diventando un punto di riferimento per cittadini, colleghi e amministratori. Sempre disponibile, corretto e attento alle esigenze della comunità, ha incarnato i valori delle istituzioni con umanità e spirito di servizio.

Con un messaggio di profonda commozione, il Sindaco, Sabato Trinchese, la Giunta, il Consiglio Comunale, i dipendenti dell’Ente e l’intera cittadinanza hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia Falco, ricordando un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Polizia Locale di Visciano.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per l’intera comunità, che oggi si stringe con affetto attorno alla moglie, ai figli, ai familiari e ai colleghi di lavoro, condividendo il loro dolore.

L’ultimo saluto ad Amato Falco sarà celebrato domani, lunedì 29 giugno, alle ore 10:30, nella Basilica della Madonna del Carpinello, dove familiari, amici, colleghi e cittadini si ritroveranno per rendergli omaggio e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Visciano saluta uno dei suoi servitori più fedeli con riconoscenza e rispetto.

“Grazie, Maresciallo Amato Falco, per tutto quello che hai fatto per la tua comunità. Il tuo esempio resterà vivo nel cuore di Visciano”, ha scritto il sindaco nel suo messaggio di cordoglio.