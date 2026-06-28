Geolier chiude il tour al Maradona: Napoli protagonista con il concerto trasmesso in diretta mondiale

NAPOLI – L’ultima tappa del tour negli stadi di Geolier si trasforma in un evento di respiro internazionale. Questa sera il rapper napoletano salirà per la terza e ultima volta sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona, davanti a un pubblico da tutto esaurito, con uno spettacolo che sarà seguito in diretta anche dal pubblico di tutto il mondo.

Per la prima volta un concerto di un artista italiano verrà trasmesso in livestream globale da Amazon Music, che renderà disponibile l’evento attraverso la propria app, il canale Amazon Music Italia su Twitch, Fire TV e Prime Video. Una scelta che conferma la crescita del fenomeno Geolier e la sua capacità di superare i confini nazionali.

Le tre serate del 26, 27 e 28 giugno hanno registrato il tutto esaurito, richiamando complessivamente circa 150 mila spettatori. Numeri che consacrano definitivamente il percorso dell’artista, cresciuto nel rione Gescal di Secondigliano e oggi tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana.

Lo spettacolo, costruito come un viaggio attraverso le diverse fasi della sua carriera, si sviluppa in quattro capitoli – Promessa, Sangue, Riscatto e Gloria – alternando i brani più amati a una scenografia spettacolare. Tra i momenti più emozionanti figura il volo dell’artista sopra il pubblico, una performance scenica che accompagna alcune delle canzoni simbolo del suo repertorio e che ha rappresentato uno dei momenti più applauditi delle prime due serate.

Ma il tour non si conclude con l’ultimo concerto. Durante il primo appuntamento al Maradona, Geolier ha infatti annunciato il ritorno nello stadio della sua città nel 2027, con tre nuove date già fissate per il 9, 10 e 11 giugno.

L’idea va oltre il semplice concerto. Il progetto punta a trasformare Napoli in una destinazione capace di accogliere migliaia di fan provenienti da tutta Italia, attraverso iniziative diffuse sul territorio, eventi collaterali e servizi dedicati all’accoglienza e ai trasporti.

La chiusura del tour rappresenta così non solo il successo di un artista, ma anche la conferma del legame profondo tra Geolier e la sua città, che ancora una volta diventa il palcoscenico di uno degli eventi musicali più importanti dell’anno.