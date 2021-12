Visciano, La Democrazia Cristiana rileva…

È lo stato di degrado e pietoso in cui versa piazzale San Sebastiano a Visciano, alle spalle del Santuario e in piena vista della Casa per Anziani Villa Maria. Una situazione rilevata dalla locale sezione della “Democrazia Cristiana” e dal suo rappresentante locale Michele La Cerra che si rivolge con lettera aperta al sindaco Gianfranco Meo rilevando lo stato di abbandono e degrado della comunità, un pessimo biglietto da visita per Visciano. Luogo come sottolineato in pieno centro e alle spalle del Santuario. Una pessima cartolina per i visitatori e in quest’area vanno pure a parcheggiare per visitare il Santuario e partecipare alla messa domenicale. Occorre come evidenziato dalle foto una manutenzione periodica per renderà l’area più idonea per un paese a vocazione turistica. NICOLA VALERI

