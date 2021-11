VISCIANO. Emergenza Coronavirus, sospesi i riti religiosi anche in Parrocchia

Visciano, l’emergenza sanitaria che ha portato al contagio da coronavirus di un sacerdote ha costretto le autorità sanitarie a sospendere i riti religiosi anche in parrocchia oltre che al santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello. Una precauzione necessaria per permettere la bonifica sanitaria degli ambienti in questi giorni frequentatissimi da fedeli essendo questo il mese dedicato ai defunti è in prossimità al Natale. Una soluzione necessaria per rendere gli ambienti più sicuri in vista del periodo natalizio in cui a Visciano verranno numerosi pellegrini per partecipare ai riti religiosi e fare visita alla Tomba di Padre Arturo. Nicola Valeri

