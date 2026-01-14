Verso il congresso PD: sabato 17 gennaio assemblea pubblica ad Avellino

Il percorso verso il congresso provinciale del Partito Democratico entra nel vivo.

Sabato 17 gennaio, alle ore 10:30, presso la sede provinciale del Partito Democratico di Avellino, in via Tagliamento 32, si terrà un’assemblea pubblica promossa nell’ambito del confronto congressuale.

L’iniziativa, aperta a iscritte, iscritti e simpatizzanti, rappresenta un momento di dialogo e partecipazione democratica, finalizzato a discutere contenuti, idee e prospettive politiche in vista del congresso. Un’occasione per riflettere insieme sul futuro del Partito Democratico e sul ruolo che esso è chiamato a svolgere nel territorio irpino.

L’assemblea si inserisce nel solco di un confronto ampio e inclusivo, che punta a valorizzare il contributo della comunità democratica, favorendo l’ascolto, la pluralità delle posizioni e la costruzione condivisa di una proposta politica credibile e radicata.