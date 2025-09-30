Un’app che apre nuovi orizzonti: siglato l’intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Avellino e la Lefebvre Giuffrè 

L’Ordine degli Avvocati di Avellino lancia un’innovativa app mobile, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, per offrire agli iscritti aggiornamenti in tempo reale su novità normative e attività dell’Ordine

L’app – completamente gratuita – offre agli utenti un accesso immediato a un patrimonio legislativo e giurisprudenziale costantemente aggiornato e garantisce un canale diretto di comunicazione con l’Ordine, con le ultime novità in tempo reale e un ampio repertorio di utili risorse consultabili anche in mobilità.

L’appuntamento è per domani, primo ottobre, alle 15.30 presso

l’Aula Magna del Tribunale di Avellino. Attraverso l’app è possibile accedere a risorse utili quali protocolli, modulistica, convenzioni e all’Albo, oltre a consultare un’area dedicata al Consiglio dell’Ordine e alle relative commissioni.

Durante la presentazione di domani, interverranno Fabio Benigni, Presidente Ordine degli Avvocati Avellino, Antonio Delfino, Direttore relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè, Elvira Festa, Consigliere responsabile sito web Ordine degli Avvocati Avellino; Luca Palladini, Sales Strategist di Lefebvre Giuffrè.

“Con la presentazione e il successivo utilizzo di questa App – afferma il presidente Fabio Benigni – l’Ordine degli Avvocati di Avellino – compie un grande passo in avanti sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, a vantaggio di tutti gli iscritti”.