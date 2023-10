Una Giornata Speciale alla Scuola “I.C. San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino: La Festa dei Nonni

Ieri mattina, presso l’Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino, è stata una giornata davvero speciale. I nonni sono stati i protagonisti indiscussi di una festa indimenticabile, organizzata con amore e dedizione dalle docenti delle classi quinte primaria, con a capo la dirigente scolastica, Carmela Satalino.

La “Festa dei Nonni” è un evento che ha reso omaggio a quei preziosi membri della famiglia che portano con sé un mondo di esperienze e saggezza. È stata un’occasione per riconoscere l’importanza dei nonni nella vita dei loro nipoti, celebrando la loro presenza affettuosa e il contributo unico che offrono alle nuove generazioni.

La giornata è iniziata con grande entusiasmo e anticipazione. I nonni sono stati invitati a rientrare a scuola, ma questa volta in veste di ospiti d’onore. La loro presenza ha suscitato un’atmosfera di gioia e affetto che ha pervaso l’intero edificio scolastico.

Durante la mattinata, i nonni hanno partecipato a un’intervista speciale, durante la quale hanno condiviso le loro storie, aneddoti e ricordi d’infanzia con i nipoti. Questo momento è stato toccante, poiché ha permesso ai bambini di scoprire il passato delle loro famiglie e di apprezzare il valore delle tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Una delle parti più emozionanti della festa è stata quando i nonni hanno portato con sé i loro giochi d’infanzia. Questi giochi, spesso semplici ma intramontabili, hanno dato l’opportunità ai nonni e ai nipoti di giocare insieme, creando legami speciali attraverso il gioco.

Le classi quinte primaria hanno preparato con grande impegno delle poesie che hanno recitato durante la rappresentazione teatrale organizzata per l’occasione. Queste poesie erano un omaggio ai nonni, esprimendo l’amore e la gratitudine dei bambini per i loro preziosi insegnamenti e affetto.

Per concludere la giornata in bellezza, è stata organizzata una condivisione della merenda con i nonni.

I nonni, visibilmente emozionati, hanno espresso la loro gratitudine per l’opportunità di trascorrere una giornata così speciale con i loro cari nipoti. È stata una festa che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti i presenti, insegnando ai bambini l’importanza della famiglia, della tradizione e dell’amore intergenerazionale.

La “Festa dei Nonni” presso l’Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino è stata un esempio straordinario di come la scuola possa diventare un luogo di connessione tra le generazioni, un luogo dove il passato e il presente si intrecciano in un abbraccio caloroso. È stata una giornata di gioia, gratitudine e condivisione, che rimarrà nei ricordi di tutti i partecipanti per molto tempo a venire.

(Andrea Salvatore Guerriero)