L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo, il calciatore Luca Falbo. Nato a Chivasso (TO) il 21 febbraio 2000 il giocatore piemontese è cresciuto tra le giovanili di Roma e Lazio.

In carriera ha indossato le maglie di Lazio, Viterbese e Monopoli.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 49 presenze divise tra Europa League, Serie A Serie C, Coppa di serie C e Playoff di serie C.

Benvenuto ad Avellino Luca!