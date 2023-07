MIRABELLA ECLANO. Arrestato un 41enne del luogo, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

I Carabinieri del Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato un 41enne del luogo, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Ieri, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Frigento in orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un veicolo, il quale alla vista dei militari, ha cercato di liberarsi di un involucro. Il gesto non è sfuggito all’occhio del carabiniere che, recuperando il plico, scopriva al suo interno 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. L’esito dell’ulteriore perquisizione permetteva di rinvenire altri 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack. Alla luce delle evidenze emerse, il 41enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.

La droga è stata sottoposta a sequestro unitamente al materiale da taglio e confezionamento trovati in possesso del predetto.