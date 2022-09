U.S. Avellino. Taurino: “Voglio più sfrontatezza, serve gran partita per battere la Gelbison”.

In vista del match tra Avellino e Gelbison, previsto per domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30, valevole per la 2° giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Roberto Taurino è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Lavoro settimanale: “A Pescara, al di là del risultato, non mi ha soddisfatto l’atteggiamento dei ragazzi. Da loro voglio più sfrontatezza ed in questa settimana abbiamo lavorato proprio su questo. C’è bisogno di più leggerezza quando si gioca, nel trovare le soluzioni utili mettendo a disposizione della squadra le proprie qualità”.

Sulla Gelbison: “Hanno perso 3 a 1 contro la Juve Stabia ma il risultato può ingannare. Non hanno fatto male, hanno sbagliato un rigore e gli hanno annullato due gol. È un segnale che sono una squadra viva e per questo dovremo fare una grande partita per riuscire a portare a casa i tre punti”.

Su Trotta: “Al momento non ha un grosso minutaggio. Dobbiamo essere bravi a gestirlo. Da lui mi aspetto tanto anche in termini di personalità. È un ragazzo che ha avuto un percorso importante e può trascinare i suoi compagni verso la strada giusta da intraprendere in una piazza come Avellino”.

Fonte: U.S. Avellino