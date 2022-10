U.S. Avellino. Ripresa degli allenamenti, Matera torna in gruppo

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Partenio – Lombardi. Mister Massimo Rastelli ha tenuto una lunga seduta di oltre due ore in cui ha lavorato sui sincronismi difensivi e sugli sviluppi offensivi.

Rientrato in gruppo Antonio Matera. Differenziato per Simone Auriletto, Ramzi Aya e Mamadou Yaye Kanoute. Federico Casarini è stato tenuto a riposo precauzionale per gestione dei carichi di lavoro.

Domani la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento (Mattina ore 11.00, Pomeriggio ore 17.30). La seduta mattutina sarà a porte chiuse mentre il pomeriggio sarà aperto il settore Tribuna Montevergine D-E.