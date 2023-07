U.S. Avellino. Patierno: “Sono partito dal basso, gli allenamenti per la sintonia con Marconi”

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi allo stadio “Degli Angeli” di Palena (CH), il calciatore Cosimo Patierno si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni del difensore biancoverde.

La trattativa: “Quando il procuratore mi ha comunicato che c’era l’Avellino ho dato subito apertura. Avevo anche altre squadre ma quella irpina è una piazza dove tutti vorrebbero giocare e quando il direttore mi ha chiamato abbiamo chiuso la trattativa di sabato sera sul tardi. Si è perso qualche giorno in più per l’accordo da trovare tra le due società ma io sono stato subito pronto a venire ad Avellino”.

Sulla coppia con Marconi: “Michele è un giocatore forte che la piazza già conosce. Gli allenamenti ci aiuteranno ad instaurare una perfetta sintonia. Ci sono anche altri attaccanti quindi starà poi al mister operare le scelte che riterrà opportune”.

Sulla carriera: “Ho fatto tantissima gavetta, sono partito veramente dal basso. Può essere veramente da insegnamento per i più giovani, perchè a volte non serve necessariamente uscire dalle primavere. Io so cosa vuol dire giocare sulla terra battuta e quindi arrivare ad Avellino in questo momento mi permette di avere un grande entusiasmo e forti stimoli”.

Fonte: U.S. Avellino 1912