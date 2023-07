SPERONE. Questa sera all’Augustus Bar l’influencer “Very e Sasy”.

Very e Sasy sono due influencer partenopei seguitissimi, perché rispettivamente madre e padre di una grande famiglia social. Si sono conosciuti giovanissimi, a 15 e 17 anni, e da lì sono sempre stati insieme. L’idea geniale è stato fare della nascita della loro prima figlia Carmen, quando Very aveva soltanto 16 anni, la loro forza, interessando alle loro vicende un numero enorme di fan. E infatti sono seguitissimi su TikTok sia loro che le figlie Carmen e Rosy Borriello, due dei cinque della nidiata che comprende anche Francesco, Christian e Melissa. Questa sera, mercoledì 19 luglio 2023, alle 20 la madre di questa famiglia di Tiktokers sarà all’Augustus Bar per esibirsi.