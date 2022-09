Ecco i convocati per la gara di oggi contro la Gelbison. Non ci sarà Illanes che ha lamentato un fastidio al termine di Pescara-Avellino ed è stato tenuto a riposo per tutta la settimana. Nella giornata di venerdì ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato un problema al soleo. Inoltre out anche Pane.