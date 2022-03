U.S. Avellino. Acqua Orsini diventa Official Water Partner.

Acqua Orsini, l’oligominerale italiana made in Puglia, diventa ufficialmente Official Water Partner dell’Us Avellino per le stagioni 2021/22 e 2022/23.

L’acqua Orsini, nasce nel Parco Nazionale dell’alta Murgia, nel Comune di Poggiorsini, un tempo residenza dei Principi Orsini Duchi di Gravina in Puglia, antiche e aristocratiche famiglie Papale Romane. Un territorio di rara bellezza, naturale e protetto con un ricco bacino idrogeologico. La società, condivide con il club, i valori dell’innovazione e attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, tema di rilevante importanza.

La partnership tra Acqua Orsini e U.S. Avellino 1912 prevede una serie di benefit, tra i quali la visibilità del brand sui LED a bordo campo durante le partite casalinghe del campionato di Lega Pro, il product placement presso tutti icentri di allenamento (della Prima Squadra maschile, femminile e del Settore Giovanile) e in occasione delle conferenze stampa ufficiali organizzate dal Club presso lo Stadio Partenio Lombardi.

“Acqua Orsini si presenta sul mercato Nazionale nel 2018 come l’acqua dall’apprezzabile gusto al palato dovuto dal basso contenuto di sodio e a una buona dose di bicarbonato ed è indicata per lo sport.La partnership con l’U.S. Avellino 1912 nasce dalla volontà di condividere i valori che ci contraddistinguono, ovvero la sostenibilità, con un club di calcio che crede fortemente in ciò” le parole di Mario Bisceglia, amministratore delegato Sorgenti Italiane Regionali spa. “Con il progetto Vegbottle, l’azienda, si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale con l’utilizzo della nuova bottiglia PET composta fino al 30% di materiale proveniente da origine vegetale (canna da zucchero) in sostituzione delle sostanze non rinnovabili derivanti da risorse fossili. Nuove bottiglie progettate per migliorare l’impatto ambientale attraverso il “lightweighting”, un progetto messo in atto dall’Azienda che consiste nel ridurre il peso di tutti gli imballaggi diminuendo così la quantità di plastica immessa sul Pianeta.”

