TURISMO, SPECIALE VACANZE: VIAGGIO A DIGIONE, CAPITALE VINICOLA DELLA FRANCIA

di Carmen Guerriero

DIGIONE: ARTE, CULTURA, MONUMENTI

Un viaggio a Digione, capitale della Borgogna, a nord est della Francia, è un’esperienza che riesce ad arricchire in tanti modi. Culturale, in primis, con il suo scrigno di meraviglie architettoniche, tra chiese romaniche e gotiche dalle guglie altissime, palazzi sontuosi, antiche case a graticcio di epoca medievale, perfettamente conservate, hotel di lusso, gli splendidi giardini Darcy rigogliosi ed un centro storico tutto pedonale costellato di locali e ristoranti stellati. Un museo a cielo aperto!

Su rue de la Chouette, al civico 10, c’è Maison Millière, la casa medioevale più antica di tutta Digione, classificata monumento nazionale, resa celebre dal film Cyrano de Bergerac (1990) di Jean-Paul Rappeneau, interpretato dal grande Gérard Depardieu, oggi ristorante, enoteca e sala da tè. A breve distanza, in una piazzetta, con fontane e giardini, c’è il maestoso Palazzo dei Duchi di Borgogna, oggi sede del municipio, con la torre Philippe le Bon del XV secolo, dalla scala a chiocciola di 316 gradini, alta 46 metri e con una terrazza panoramica sulla città su cui, in estate, sorseggiare un aperitivo o un calice di vino.

La mascotte della città è una civetta, la cui immagine segna un percorso ideale dei monumenti storici più importanti della città. La più famosa e’ nel contrafforte della chiesa di Notre Dame de Dijon : secondo la leggenda, si narra che accarezzarla porti fortuna.

DIGIONE, CITTA’ INTERNAZIONALE DELLA GASTRONOMIA E DEL VINO

Digione, capitale storica della Borgogna, cuore vinicolo e verde di Francia, è giustamente stata ribattezzata capitale gastronomica e città del vino, famosa per le tante specialità. Les Halles è il mercato coperto dell’800 in vetro e ghisa, con circa 250 negozi di prelibatezze locali come senape, ribes nero con cui si prepara la crema di cassis , un liquore da macerazione dei piccoli frutti, il formaggio epoisses, pasta molle e crosta edibile, affinato con vinacce di Borgogna, persille, un prosciutto cotto in vino bianco con una glassa di prezzemolo, pain d’epices, delicato pane all’anice stellato, cannella zenzero e miele. Degustazioni e laboratori della vera senape di Digione alla Moutarderie Edmond Fallot, ultima azienda a produrre in modo artigianale la celebre salsa. Da Les Clos Vivant , degustazione invece di vari liquori artigianali di framboise e di crème de cassis, liquore di ribes nero, ingrediente principe del Kir, aperitivo tipico a base di champagne.

(In copertina, Centro pedonale di Digione, credit@C.Guerriero-TWM)