Tufino, la Parrocchia di San Bartolomeo promuove una “Marcia e Preghiera per la Pace” tra Palestina e Israele

TUFINO (NA) – La Comunità Parrocchiale di Tufino, guidata da don Angelo Schettino, ha organizzato per domenica 19 ottobre 2025, alle ore 11:00, una “Marcia e Preghiera per la Pace tra Palestina e Israele”, un momento di riflessione e spiritualità contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

La manifestazione prenderà il via dalla chiesa di San Bartolomeo Apostolo, cuore religioso del paese, e si snoderà lungo le vie cittadine in un cammino di solidarietà, fede e speranza.

L’iniziativa nasce come segno concreto di vicinanza alle popolazioni coinvolte nel conflitto in Medio Oriente, e in particolare come condanna verso le sofferenze del popolo palestinese, vittima di una drammatica crisi umanitaria.

Don Angelo Schettino, parroco di Tufino, ha voluto lanciare un appello alla pace e al dialogo, invitando “a non restare indifferenti di fronte al dolore di intere famiglie, alla perdita di vite innocenti e alla distruzione di comunità”.

Alla marcia sono invitate a partecipare le autorità civili e militari, le associazioni del territorio e tutti i cittadini, per testimoniare insieme un messaggio di unità e speranza in un tempo segnato ancora da guerre e divisioni.

Un gesto semplice ma potente, che conferma l’impegno della comunità tufinese per la pace, la solidarietà e la fratellanza tra i popoli.